Khloé Kardashian (37) steht in der Kritik. Ab 2007 ließ die Kardashian-Jenner-Familie ihr Leben für Keeping Up with the Kardashians dokumentieren. Im vergangenen Jahr flimmerte dann schließlich die letzte Staffel der beliebten Realityshow über die Bildschirme. Seit den ersten Episoden hat sich aber gesellschaftlich so einiges getan, weshalb heutzutage ein paar Situationen vermutlich nicht mehr ausgestrahlt würden. So wie beispielsweise der Moment, in dem Khloé ein Kindermädchen als "Nutte" bezeichnete.

Auf Reddit diskutierten die User genau über solche KUWTK-Episoden, die heutzutage als "problematisch" bezeichnet werden würden. Besonders häufig wurde dabei die Folge genannt, in der eine neue Nanny eingestellt wird. Das Kindermädchen kommt bei der jungen Khloé allerdings gar nicht gut an. So greift sie in einem Clip aus dem besagten Teil zum Telefon, um sich bei Kris (66) zu beschweren. "Mom, da ist eine Nutte, die deine Kinder betreut und vor ihnen und deinem Mann oben ohne rumsteht", wetterte die 37-Jährige seinerzeit auf der Mailbox der TV-Persönlichkeit.

Bei den Fans von Trues (3) Mutter kommt das mittlerweile allerdings nicht mehr so super an. So äußerten viele User Kritik an Khloé. "Ich habe mich so fremdgeschämt, als ich das gesehen habe", schrieb beispielsweise ein Fan. "Der 'Babysitter', der angeheuert wurde, um auf Kendall und Kylie aufzupassen, war in Wirklichkeit ein berühmter Pornostar, der sich im Bikini rekelte", behauptete ein anderer.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Februar 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2022

