Katja Krasavice (25) zeigt Reue. Der Rapperin kann im deutschen Musikgeschäft niemand so schnell was vormachen: Mit ihrem Album "Pussy Power" stieg die gebürtige Tschechin wie bereits mit ihren zwei Alben zuvor auf Platz eins der deutschen Charts ein. Doch kürzlich hagelte es mächtig Kritik für die Musikerin. Der Grund: In ihrem Video zu "OnlyFans" waren Hasen zu sehen, die sehr verängstigt gewirkt haben. Jetzt entschuldigte sich Katja dafür, die Tiere am Set gehabt zu haben!

In einem YouTube-Gespräch mit Leeroy Matata gab Katja ein Statement zu den Tierquälerei-Vorwürfen ab, die sie erreichten. "Im Nachhinein kann ich verstehen, dass Leute traurig darüber waren, dass Hasen im Video zu sehen waren", weiß die 25-Jährige. Die Musikerin beteuerte jedoch, eine Tiertrainerin am Set ihres Musikvideos gehabt zu haben, die ihr okay bezüglich der Behandlung der Tiere gab.

Doch Katja gab zu: Nachdem sie sich genauer über Hasen informiert habe, sei ihr klar geworden, dass die hochsensiblen Tiere weder laute Musik noch grelles Setlicht gut vertragen. "Ich bin ein tierlieber Mensch, mir tut das total leid. Ich möchte mich hiermit entschuldigen, dass ich das gemacht habe", räumte die "Friendzone"-Interpretin ein und fügte hinzu: "Ich bin dankbar für Kritik, ich kann zwischen Hate und Kritik unterscheiden." Inzwischen sind die Hasen-Szenen aus ihrem "OnlyFans"-Musikvideo rausgeschnitten worden.

Katja Krasavice Katja Krasavice mit ihren drei Nummer-eins-Awards

Getty Images Katja Krasavice bei "Ein Herz für Kinder" 2021

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice im August 2021



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de