Samira Klampfl spricht offen über ihr Selbstbewusstsein als Schwangere! Gemeinsam mit ihrer Bachelor in Paradise-Liebe Serkan Yavuz (28) erwartet die Kuppelshow-Bekanntheit gerade ihr erstes Kind – es wird ein Mädchen. Tatsächlich dauert es gar nicht mehr allzu lange, bis die Kleine das Licht der Welt erblicken wird: Der errechnete Geburtstermin ist Mitte Mai. Inzwischen kann die werdende Mama sich auch über einen großen Babybauch freuen. Doch Samira fühlt sich nicht immer sexy mit ihrer Kugel.

Dieses Thema sprach sie jetzt in ihrem Podcast "Samira & Serkan in Paradise" an. "Ich kriege so viele Nachrichten von euch, dass ich eine so schöne Schwangere bin. Glaubt mir, ich fühle das, aber nicht immer", begann Samira. "Wenn man hechelt schon nach zwei Stufen und nichts mehr zum Anziehen findet – hat es nicht mehr die Sexyness, die man vor der Schwangerschaft hatte. Das ist ganz was anderes, ich liebe das auch. Aber ich fühle mich nicht zu jedem Zeitpunkt so sexuell attraktiv." Aus diesem Grund sei sie derzeit auch viel eifersüchtiger als sonst...

Das Ganze geht sogar so weit, dass es in ihrem Dubai-Urlaub zu einer Eifersuchtsszene mit Serkan gekommen ist: "Er saß mit einem Freund an einer Bar und ich bin von hinten zu ihm hin, habe ihn in den Hintern gezwickt und er hat sich nicht umgedreht", schilderte Samira. "Leute, ich war schockiert! Jemand langt meinem Serkan an den Hintern und der dreht sich nicht mal um!" Doch das wollte ihr Schatz nicht auf sich sitzen lassen: "Ich wusste direkt, dass das Samira ist, die da hinter mir steht. Kein Mensch kommt auf die Idee, mir in den Arsch zu zwicken... Das ist so Banane", ärgerte sich Serkan.

Instagram / serkan_yavuz Samira Klampfl und Serkan Yavuz, "Bachelor in Paradise"-Traumpaar

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl in Dubai

