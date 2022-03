Gina-Lisa Lohfink (35) hat sich erneut unters Messer gelegt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin hat kein Problem damit, ihre Kurven öffentlich zu präsentieren. Deshalb zeigte sie sich unter anderem schon nackt im Playboy oder bei Adam sucht Eva. Dabei macht sie kein Geheimnis daraus, dass an ihr nicht alles echt ist. Jetzt hat Gina-Lisa sich erneut die Brüste und den Po vergrößern lassen!

"Ich habe jetzt meinen Traumbusen", schwärmte sie gegenüber Bild von ihrer Körbchengröße 85F. Die neue Oberweite habe die TV-Bekanntheit sich in Brüssel machen lassen – und zwar bei einem echten Promi-Arzt. "Als ich dort war, hab ich Katie Price (43) getroffen. Die hat sich dort liften lassen", berichtete sie von ihrem Ausflug zum Schönheitschirurgen. Die beiden Busenwunder hätten sich sogar gegenseitig viel Glück für ihre Eingriffe gewünscht. Doch das war nicht Gina-Lisas einzige Operation in letzter Zeit: Vor ein paar Tagen habe sie sich auch noch ihren Po aufspritzen lassen.

Neben dem Beauty-Doc hat die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin noch etwas anderes mit Katie gemeinsam: Wie das Model will auch Gina-Lisa jetzt bald auf der Erotik-Plattform OnlyFans durchstarten. Dort könne man einfach sehr viel Geld verdienen. "Also, ich habe jetzt neue Brüste und einen neuen Arsch. Let's go!", blickte sie optimistisch in die Zukunft.

RTLZWEI/Karl Vandenhole Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

Getty Images Gina-Lisa Lohfink, TV-Sternchen

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

