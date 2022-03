Jenny Elvers (49) und Marc Terenzi (43) schweben offenbar im siebten Himmel! Vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass die TV-Bekanntheit und der Musiker sich ineinander verguckt haben und sogar eine Beziehung führen sollen. Bestätigt haben die beiden das bisher jedoch nicht. Doch das ist wohl auch nicht mehr nötig: Wie eindeutige Bilder jetzt zeigen, scheinen die Gerüchte zu stimmen – Jenny und Marc wurden turtelnd und knutschend in Berlin erwischt!

Am Mittwoch wurden die 49-Jährige und der dreifache Vater in der deutschen Hauptstadt gesehen, wie sie Händchen haltend durch die Straßen spazierten. In einem Café sah man die Turteltauben dann nicht nur verliebte Blicke austauschen – Fotos davon liegen Promiflash vor: Jenny und Marc kuschelten und küssten sich innig! Die Prominent getrennt-Teilnehmerin und der einstige Dschungelkönig sind offensichtlich ineinander verliebt – und können die Finger nicht voneinander lassen...

Aber wie kam es dazu? Angeblich haben die Moderatorin und der Musiker sich bei einem gemeinsamen TV-Dreh in Thailand kennengelernt. Bei den beiden sollen sowohl vor als auch hinter der Kamera mächtig die Funken gesprüht haben. Glaubt ihr, Jenny und Marc werden ihre Beziehung bald offiziell machen? Stimmt unten ab!

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi, März 2022

Starpress Jenny Elvers und Marc Terenzi

Starpress Marc Terenzi und Jenny Elvers, März 2022

Starpress Marc Terenzi mit Jenny Elvers in Berlin

