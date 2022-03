Jennifer Lopez zeigt mal wieder ihre heißen Kurven. Dass die Sängerin auch mit 52 Jahren noch topfit ist und genau weiß, wie sie ihren Körper in Szene setzen muss, ist kein Geheimnis. Ob in ihrem Film Marry Me oder auch ganz privat beim Date mit ihrem Freund Ben Affleck (49) – die Sängerin ist immer perfekt gestylt. Bei einem Werbeshooting zeigte Jennifer jetzt ihre Bauchmuskeln in heißen Dessous.

Für die Sonnenbrillenkollektion von Dolce & Gabbana ließ J.Lo jetzt (fast) alle Hüllen fallen und posierte in schwarzer Spitzenunterwäsche in der Sonne. Dabei stand die beworbene Brille aber nicht unbedingt im Vordergrund – vielmehr zog der durchtrainierte Körper der Schauspielerin alle Blicke auf sich. Ihre seitlichen Bauchmuskeln zeichnen sich deutlich ab und auch sonst wirkt der Body der zweifachen Mutter makellos. Auf den weiteren Bildern ist sie dann weniger freizügig unterwegs und posiert mit einem Männermodel. Diese Aufnahmen sind aber nicht weniger sexy: Jennifer blickt verführerisch in die Kamera.

Dass so ein Körper aber auch sehr viel harte Arbeit bedeutet, hatte J.Lo ihren Fans zuletzt im Januar gezeigt. Im Netz zeigte sie ihre Work-out-Routine, die sowohl Übungen für die Arme als auch für den Bauch umfasst. Um ihren Körper zu stählen, setzt die "Jenny From The Block"-Interpretin auf Hanteltraining und Reverse Crunches. Und diese Übungen sind, wie die neusten Bilder beweisen, wohl äußerst effektiv!

Courtesy of Dolce & Gabbana / MEGA Jennifer Lopez, Schauspielerin

Courtesy of Dolce & Gabbana / MEGA Jennifer Lopez und ein Männermodel

MEGA Jennifer Lopez

