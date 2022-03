Gehen die diesjährigen Kandidaten auf Love Island so richtig ran? Am kommenden Montag ziehen endlich wieder heiße Singles auf die Liebesinsel, um zu flirten und sich im besten Fall sogar zu verlieben. Dafür muss man sich eigentlich auch intensiv kennenlernen und auf Tuchfühlung gehen. In den vergangenen Staffeln gab es jedoch keine wirklichen Schwingungen in der Private Suite zu sehen. Wird es dafür in dieser Frühlingsstaffel heiß unter den Bettdecken?

Tom, der in die Villa einziehen wird, sprach mit Promiflash vor Staffelstart über das pikante Thema und schien nicht abgeneigt zu sein, Sex vor laufenden Kameras zu haben: "Ich bin extrem locker, was das angeht. Ich könnte mir alles im Fernsehen vorstellen. Von daher könnte es sein, dass ich auf Tuchfühlung gehe." Der IT-Administrator wisse jedoch nicht, wie es ist, vor Kameras zu daten. "Das ist immer schwer zu sagen, wenn man noch keine TV-Erfahrung hat", fügte er dann hinzu.

Doch damit ist er nicht der einzige, der Zärtlichkeiten im TV nicht ausschließen würde. Auch Lockenkopf Adriano erklärte gegenüber Promiflash: "Das lasse ich auf mich zukommen und höre auf mein Gefühl." Und auch Jessica, die als erste Transfrau bei "Love Island" mitmacht, ist offen für alles. "Es ist nicht mein Ziel, Sex in der Villa zu haben, aber ich schließe es nicht aus, falls es sich ergibt. Wenn die Situation passt und alles stimmt und es im wahren Leben auch dazu gekommen wäre… Wenn ich es wegen der Kameras nicht mache, dann verfälsche ich ja das Experiment."

Aber natürlich gibt es auch dieses Jahr Kandidaten, die jetzt noch sagen: Bettsport im TV ist ein No-Go! Beispielsweise Léon aus Lüneburg und der 23-jährige Mark. "Das geht nicht. Beruf, Arbeit – da sehe ich mich dann tatsächlich nicht", betonte Mark.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Tom Szymanski, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Adriano, "Love Island"-Kandidat 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Jessica, "Love Island"-Kandidatin 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner & Antje Rieken Mark Bruns, "Love Island"-Kandidat 2022

