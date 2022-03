Ein teurer Spaß? Sarah Jessica Parker (56) war jahrelang als Carrie Bradshaw in Sex and the City zu sehen – gemeinsam mit ihren Single-Freundinnen meisterte die Beauty das hektische Leben New Yorks und stellte sich Themen wie Dating, Liebe und Sex. Mit And Just Like That feierte die Erfolgsserie ein überraschendes Comeback. Fans können nun die Ohren spitzen: Diesen Preis müsste Carrie heutzutage für ihre Wohnung zahlen...

Wie The Sun berichtete, habe eine australische Immobilien-Website den aktuellen Wert des Apartments geschätzt. Carries kultige Brownstone-Wohnung würde demnach heute mindestens 544.000 Euro kosten. Laut Aussage des Magazins handelt es sich dabei allem Anschein nach um eine eher niedrige Summe – denn in der Realität sei eine derartige Unterkunft wohl wesentlich mehr wert. Wie hoch der Preis in der echten Welt letztendlich sei, wurde jedoch nicht verraten.

Ob sich die "Sex and the City"-Darsteller das Apartment in Wirklichkeit leisten könnten? Vermutlich schon, denn die Protagonistinnen verfügen nach Angaben von Just Jared über ein Vermögen von mehreren Millionen Euro. Allein bei Sarah liege der Netto-Marktwert schätzungsweise bei etwa 133 Millionen Euro. Bei Kim Cattrall (Samantha Jones), Kristin Davis (Charlotte York) und Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) seien es zwischen 22 und 36 Millionen Euro.

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

Getty Images Sarah Jessica Parker bei der Premiere von "And Just Like That"

Getty Images Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sarah Jessica Parker und Kim Cattrall, "Sex and the City"-Cast

