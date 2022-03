Es hätte sein großer Moment sein können – doch es kam alles anders. Luke Thompson (33) ist als Benedict Bridgerton nach seiner Rolle in der ersten Staffel von Bridgerton auch in der lang ersehnten zweiten Staffel der beliebten Netflix-Serie dabei. Für seinen Auftritt bereitete sich der Schauspieler auf Bitten der Produktion dieses Mal besonders aufwendig vor, nur um dann zu bemerken, dass er schlicht verwechselt worden war.

Nicola Coughlan (35), die in der Serie die Penelope Featherington spielt, verriet gegenüber Daily Mail, dass Luke Thompson gebeten wurde, seinen Körper in Form zu bringen, weil ihm Sex-Szenen bevorstünden. "Sie stellten ihm einen Personal Trainer wegen der intimen Szenen zur Seite und wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch nicht das ganze Script, also dachte er sich: 'Ich bin gespannt, was das werden wird'", plauderte Nicola aus. Doch die Produktion bemerkte schließlich, dass sie Luke Thompson mit seinem Kollegen Luke Newton verwechselt hatten. Letzterer spielt die Rolle des Colin Bridgerton.

Zum Glück war aber nicht alles umsonst. Nachdem die Zuständigen ihren Irrtum bemerkt hatten, erlaubten sie Luke Thompson, seinen Personal Trainer zu behalten. Das Ergebnis der ganzen Schufterei ist schon ab kommendem Freitag auf Netflix zu sehen – nur eben ohne eine Sex-Szene vonseiten des Benedict-Bridgerton-Darstellers.

Netflix/Liam Daniel Nicola Coughlan als Penelope Featherington in "Bridgerton"

Liam Daniel/Netflix Luke Thompson in "Bridgerton"

Nick Briggs/Netflix Ben Miller, Polly Walker, Bessie Carter, Harriet Cains, Luke Newton und Ruby Barker

