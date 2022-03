Drama-Alarm auf der Liebesinsel! Seit drei Tagen sind die Singles bei Love Island auf der Suche nach ihrer großen Liebe. Der ein oder andere ist sich bereits näher gekommen. Auch Single-Lady Lara hat bereits ein Auge auf den süßen Nico geworfen. Doch der scheint nicht ganz so geflasht zu sein von der Brasilianerin – und hat sie offensichtlich sofort vergessen, als die beiden Granaten Jennifer und Sandrine auf der Insel ankommen. Doch das lässt sich die temperamentvolle Lara nicht gefallen.-

Als Nico hört, dass neue Granaten angekommen sind, stürmt er auf und davon – ohne sich zu verabschieden. Und das passt Lara so gar nicht. Als sie dann auch noch sieht, dass Granate Jennifer ganz selbstverständlich auf Nicos Schoß sitzt, gibt es für die 27-Jährige kein Halten mehr. "Das war wie ein Schlag in meine Fresse. Er ist so ein Arschloch, er ist unreif, respektlos", regt sich Lara auf und schnappt sich darauf hin den verdutzen Nico.

"Du hast dich nicht mal von uns verabschiedet. Das fand ich richtig assi", macht Lara ihrem Ärger Luft. "Ich habe die letzten Tage richtig Zeit in dich investiert, und aus Respekt zu mir hättest du dir diesen Move echt sparen können!", wirft sie dem Hottie vor. Dieser ist sich keiner Schuld bewusst und steht genervt auf. "Das geht gar nicht", ätzt er aufgebracht in der Strandhütte. "War ich mit ihr verheiratet oder was?"

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Nico und Lara aus der aktuellen "Love Island"-Staffel 2022

RTLZWEI Die neuen Granaten Jennifer und Sandrine aus der aktuellen "Love Island"-Staffel

RTLZWEI Nico und die beiden neuen Granaten Jennifer und Sandrine aus der aktuellen "Love Island"-Staffel

