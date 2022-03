Gibt die neue Love Island-Staffel wieder etwas mehr Bett-Action her? In den vergangenen Ausgaben der RTL2-Datingshow hatten Fans der feuchtfröhlichen Begegnung unter der Bettdecke nicht viel zu sehen und zu hören. Die Singles in der Liebesvilla hielten sich stark zurück und verkrochen sich lediglich zum Schmusen und Knutschen ins Bett. Jetzt sind neue flirtbereite Kandidaten am Start – aber sind die offen für Sex im TV? Promiflash wollte von "Love Island"-Sprecher Simon Beeck (42) wissen, ob er gute Zeiten für Freunde der Action zwischen den Laken kommen sieht.

"Ich setze ganz stark auf die Abteilung Spannbettlaken!", witzelte der Radio- und Fernsehmoderator, dessen Stimme auch in den neuen Folgen des Kuppelformats wieder aus dem Off zu hören ist. Er glaubt, dass sich durch die vergangenen Monate und Jahre die Einstellung der Teilnehmer zu diesem Thema etwas geändert habe. "Die Pandemie hat, glaube ich, gerade die jüngere Generation in den letzten Staffeln etwas verkopft", schilderte er im Promiflash-Interview. Er glaubt aber, dass langsam alles wieder auf Kurs kommt. "Jetzt ist das Leben auch in Deutschland zumindest halbwegs wieder zurück", betonte er und fügte hinsichtlich der Flirtshow hinzu: "Aber wir alle wissen auch, dass wahre Liebe nur zwischen zwei Ohren entstehen kann: Im Kopf – und eine Etage tiefer: Im Herzen."

Und auf was freut sich Simon in den kommenden Wochen mit den Islandern ganz besonders? "Ich glaube, in diesen Zeiten freuen wir uns alle über etwas Ablenkung", stellte er klar. Den Kopf abzuschalten und einfach etwas Spaß vorm Bildschirm zu haben, sei zwischenzeitlich einfach wichtig. "Sonne und aktuelle Bademodentrends inklusive. Sonst verzweifelt man noch endgültig", hielt er fest.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTL II/Magdalena Possert Simon Beeck, Moderator

Anzeige

Instagram / simonbeeck Simon Beeck im Februar 2022

Anzeige

RTLZWEI Vanuschka und Bucci, "Love Island"-Kandidaten 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de