Gibt es etwa doch kein Liebes-Comeback bei Michelle Daniaux und Luigi Birofio? Bei Prominent getrennt schienen sich die ehemaligen Ex on the Beach-Turteltauben einander wieder anzunähern. Die Reality-TV-Stars konnten sich in der neuen Challenge sogar einen Platz in der nächsten Runde sichern. Den Sieg feierten Gigi und Michelle zunächst mit ziemlich heißen Küssen in der Badewanne, doch nur wenige Stunden später kippt plötzlich die Stimmung...

Am Abend sitzen die verbliebenen Ex-Paare in geselliger Runde zusammen. Der Stuttgarter fordert einen Kuss von der 23-Jährigen ein – und schlägt ihr dabei versehentlich gegen die Nase, die sie erst vier Wochen zuvor operieren ließ. Michelle ist deshalb total genervt. "Ich kann mit dir nicht mehr zusammen sein, solange meine Nase frisch ist. Das geht leider nicht", stellt sie klar. Daraufhin beschwert sie sich sogar bei ihren Mitstreiterinnen: "Er ist so tollpatschig."

Gigi kann diese Reaktion allerdings überhaupt nicht nachvollziehen. Er sucht Rat bei seinem Konkurrenten Markus Kok, doch das scheint Michelle überhaupt nicht zu gefallen. Sie unterbricht die beiden Männer – und rastet aus. "Ich habe einmal was falsch gemacht, na und? Du hast Millionen Mal was falsch gemacht! [...] Du bist die größte Hure Deutschlands", schießt sie gegen Gigi. Der einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmer stellt zwar klar, dass er die Beauty nie betrogen hatte, doch das scheint sie nicht wirklich zu besänftigen. "Nur weil du mich nicht betrogen hast, hast du mir trotzdem genug angetan", macht die Influencerin ihrem Ärger Luft.

