Was passierte bei Der Bachelor abseits der Kameras wirklich? Im Rahmen der Kuppelshow hat Dominik Stuckmann (30) nach seiner Traumfrau gesucht – und sich dabei in die Hamburgerin Anna Rossow (33) verliebt. Allerdings hatte er im Laufe des Formats insgesamt vier Übernachtungsdates und schlief auch mit anderen Kandidatinnen in einem Bett. Kam es in diesem Jahr denn auch zu Sex bei "Der Bachelor"? Jetzt sorgte der Rosenverteiler ein für alle Mal für Klarheit...

Gegenüber RTL betonte Dominik jetzt, dass offene Kommunikation und Transparenz einen hohen Stellenwert bei ihm habe – und deswegen stellte er auch klar, dass er mit keiner der anderen Kandidatinnen geschlafen habe. "Nur mit der Gewinnerin", berichtete er mit einem Grinsen. Aber das auch erst nach Abschluss des TV-Projekts in Mexiko. "Kann ich so bestätigen. Die Oma wäre stolz", lachte Dominiks Gewinnerin Anna daraufhin.

Dominiks Oma hatte ihm vor der Show nämlich einen Ratschlag ans Herz gelegt. "Finde die Liebe, Dominik, aber bitte mach keine Babys", hatte seine Großmutter ihm vor dem Start der Dreharbeiten mit auf den Weg gegeben. Und dieser Bitte ist der Geschäftsmann nachgekommen – in Anna hat er seine große Liebe gefunden.

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+.

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige

RTL Bachelor Dominik Stuckmann

Anzeige

Der Bachelor, RTL Anna und Dominik beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de