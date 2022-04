Die Gerüchteküche brodelt um die Sexualität von Benedict Bridgerton. Derzeit erobert das Historiendrama Bridgerton wieder die Netflixcharts. Seit Freitag ist die zweite Staffel der Erfolgsserie auf dem Streamingdienst verfügbar. Diesmal dreht sich alles um Daphnes ältesten Bruder Anthony, der auf der Suche nach einer geeigneten Frau ein wahres Auf und Ab der Gefühle erlebt. Aber bereits jetzt wird gemunkelt, welches der Geschwister im Mittelpunkt der dritten Staffel stehen wird. Ist es Benedict, der bereits jetzt einige Spekulationen über seine Sexualität auslöst?

Der Darsteller des Bridgerton-Bruders Luke Thompson (33) sprach mit Entertainment Weekly über die Sexualität seiner Rolle. "Benedict hat so eine schöne Offenheit und Fluidität an sich, und es macht wirklich Spaß, das zu spielen, weil es überall hingehen kann", plauderte er aus. "Die Leute sind sehr aufgeregt und wollen, dass in den ersten paar Staffeln alles erforscht wird, jede Ecke der Sexualität. Wir werden also sehen, was mit Benedict passiert, aber wir sind erst in Staffel zwei, es gibt also noch viel Raum für ihn, um alle möglichen Dinge zu erforschen", fuhr er fort.

Die Spekulationen kamen auf, nachdem Benedict in der ersten Staffel den Maler Sir Granville kennenlernte und dieser ihn zu einer abenteuerlichen Soiree einlud. Dort erwischte der junge Adlige seinen Freund mit einem anderen Mann – und war offensichtlich neugierig über die Neigungen des Malers und fragte ihn ganz ohne Wertung über sein Interesse am anderen Geschlecht aus. Das war jedoch bis jetzt der einzige Hinweis auf eine Homosexualität des Bridgerton-Sohns. Mehr werden die Fans vermutlich erst erfahren, wenn die Serie sich seinem Teil der Geschichte widmet.

