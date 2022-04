Schon mal was von einem Intimitäts-Koordinator gehört? Das Historiendrama Bridgerton begeistert weltweit viele Fans. Die Serie begleitet in jeder Staffel eines der Bridgerton-Geschwister auf der Suche nach der Liebe durch ihre Höhen und Tiefen. Und dabei sind vor allem eine Art von Szenen bei den Zuschauern beliebt: die heißen Sex-Szenen der Protagonisten. Um die Szenen realitätsgetreu nachempfinden zu können, ohne dass die Darsteller sich unwohl fühlen, gab es am Set extra eine Intimitäts-Koordinatorin.

Lizzy Talbot ist Intimitäts-Coach und verriet jetzt gegenüber inews , wie sie den Schauspielern bei der Vorbereitung für diese intimen Szenen half. "Ich habe mich mit Phoebe zusammengesetzt und wir haben uns darüber unterhalten, was sie zeigen wollte und was nicht, womit sie sich wohlfühlte und in welchem Kontext die Szenen standen. Ein Schauspieler kann sich unterschiedlich wohlfühlen, je nachdem, wem er gegenübersteht", erklärte Lizzy über eine Szene in der ersten Staffel, in der Daphne ihren eigenen Körper entdeckt.

Ein weiterer wichtiger Faktor ist sogenannte Bescheidenheitskleidung. "Die Chancen stehen gut, dass es zu einer physiologischen Reaktion kommt, weil die Hormone den Körper durchfluten und man Sex simuliert", fuhr Lizzy fort. Durch diese spezielle Unterwäsche könnten die Schauspieler die Szene ohne Probleme weiter drehen, sodass die Körperreaktion nicht auffällt oder der Drehpartner etwas davon mitbekommt.

Anzeige

Liam Daniel/Netflix Regé-Jean Page und Phoebe Dynevor in der Serie "Bridgerton"

Anzeige

Instagram / lizzyhtalbot Lizzy Talbot, Intimitäts-Koordinatorin an Filmsets

Anzeige

LIAM DANIEL/NETFLIX Simone Ashley und Jonathan Bailey in "Bridgerton"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de