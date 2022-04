Mit so einer hotten Performance von sich hat sie wohl selbst nicht gerechnet! Am Freitagabend brachten Janin Ullmann (40) und ihr Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke (34) das Let's Dance-Parkett mit einer feurigen Salsa zum Beben. Mit unglaublichen 29 Punkten und vielen Komplimenten der Jury wurde die Moderatorin letztendlich für ihren Hammer-Auftritt belohnt. Dass sie dabei so frei und sexy sein konnte, überraschte Janin nach der Show selbst total!

Gegenüber RTL erklärte sie, dass sie gar nicht wisse, wann sie sich das letzte Mal richtig sexy gefühlt hat. "Aber hier auf der Tanzfläche ist es ein bisschen so, als wäre ich ein anderer Mensch. Dann legt sich wie so ein Schalter um, wenn man in so einem Outfit ist", verriet die Moderatorin ganz glücklich. Während ihrer Performance habe sie das Gefühl gehabt, dass es sich "für einen kurzen Moment richtig schön anfühlt".

Vor allem Jurorin Motsi Mabuse (40) war von Janins Auftritt total begeistert. Das machte die 40-Jährige besonders glücklich. "Ich werde im Alltag niemals mit dem Wort 'Sexy' betitelt. Von daher war das total schön, dass auch von Motsi zu hören. Ich für mich bin manchmal auch wirklich selbstkritisch, und das ist wirklich schön zu hören", gab die blonde Beauty offen zu.

Getty Images Zsolt Sándor Cseke und Janin Ullmann in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow 2022

Getty Images Motsi Mabuse, "Let's Dance"-Jurorin

Getty Images Janin Ullmann bei "Let's Dance" 2022

