Was steckt hinter Michelle Daniaux und Luigi Birofios ständigen Zankereien? Eigentlich schienen sich die ehemalige Temptation Island-Kandidatin und ihr Verflossener bei Prominent getrennt wieder anzunähern: Sie küssten sich sogar. Doch in der vergangenen Folge gerieten die beiden immer wieder aneinander. Nachdem Gigi aus Versehen an Michelles damals noch recht frisch operierte Nase gekommen war, ging die Influencerin schließlich komplett an die Decke. Doch warum arten ihre Konflikte immer so aus?

Im Interview mit Promiflash erzählte Gigi, dass er Michelles Reaktion an sich verstehen könne. "Nur man muss nicht die Lage gleich übertreiben", fügte der Stuttgarter hinzu. Er kenne das aber auch nicht anders von ihr. Michelle bestätigte, dass ihre Streits tatsächlich immer so emotional und dramatisch ablaufen: "Weil bei uns einfach enorm viel Temperament und intensive Gefühle im Spiel sind."

Ihr Verhalten bereut die Studentin nicht: "Ich würde jederzeit wieder so reagieren, ich habe ja meine Gründe!" Zudem bezweifle sie, dass Gigi ihre Aussage, er sei die "größte Hure Deutschlands" allzu sehr verletzt haben dürfte. "Ich glaube, dass Gigi die Beleidigung [...] eher als Kompliment genommen hat, weil Männer ja peinlicherweise stolz drauf sind, ein sogenannter 'Fuckboy' gewesen zu sein", betonte die Österreicherin.

Alle Infos zu "Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Seapoint Michelle Daniaux und Gigi Birofio bei "Prominent getrennt"

Anzeige

RTL / Seapoint Michelle Daniaux und Gigi Birofio, "Prominent getrennt"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL / Seapoint Gigi und Michelle bei "Prominent getrennt"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de