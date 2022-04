Endlich ist es wieder so weit: Die Insel der Verführung öffnet ihre Pforten. Vier Pärchen stellen sich in einer neuen Runde von Temptation Island dem ultimativen Treuetest. Mit dabei sind auch Jessi Accit und Abdu Karakuyu. Die beiden kennen sich seit der Grundschule und wurden 2019 schließlich ein Paar. Da Abdu das Vertrauen seiner Freundin bereits einige Male missbraucht hat, will das Pärchen nun gemeinsam seine Treue auf die Probe stellen.

Bereits in der ersten Folge gibt Jessi einen Einblick in ihre Beziehung mit Abdu. "Treu war er schon immer, aber es gab mal einen Vorfall, da hatte er mit einem Mädchen auf Instagram geschrieben", beginnt die Blondine zu erzählen. Am Anfang hätten die beiden nur über Musik geredet. "Dann ist sie auf Audios übergestiegen, wo sie stöhnt und sagt 'Ich kann ja Pornodarstellerin werden'. Er war halt besoffen und ist voll drauf eingegangen und hat gesagt 'Sag mal meinen Namen' und 'Komm mal rum'." Jessi hätte das Ganze nur durch eine Freundin erfahren. Die Verführer sind schockiert von der Story und erwidern: "Fremdgehen fängt im Kopf an!"

Die erste Folge ist noch nicht ganz vorbei, da fängt Abdu bereits an, der ersten Verführerin zu verfallen. Kim Virginia Hartung (26) scheint es dem Heilbronner angetan zu haben. "Du bist schon gefährlich", sagt er zu der Flugbegleiterin, die ihr Glück bereits 2021 beim Bachelor probiert hat.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

