Carsten Spengemann (49) ist endlich wieder in festen Händen! Mittlerweile ist es fast sieben Jahre her, dass die Hochzeit des Verbotene Liebe-Darstellers und seiner damaligen Verlobten Isabella abgesagt wurde. Seitdem war der Moderator immer wieder verliebt. Doch in keiner seiner Partnerinnen fand er die Liebe fürs Leben. Inzwischen geht Carsten mit der ehemaligen Pornodarstellerin Monique Edel durchs Leben und scheint überglücklich zu sein.

Wie Bild nun berichtete, machten die beiden Turteltauben ihre Liebe im vergangenen September öffentlich. Damals liefen sie gemeinsam bei einem Event in Hamburg über den roten Teppich. Wie nun bekannt wurde, wusste der Schauspieler seinerzeit noch nichts von Moniques Vergangenheit. Doch was hält Carsten vom einstigen Job seiner neuen Partnerin? Den ehemaligen DSDS-Moderator scheint das nicht sonderlich zu stören. "Ich komme zu dem Schluss, dass es mir ehrlich gesagt egal ist", hielt er fest. Immerhin habe auch er vor der Partnerschaft mit der Blondine ein Leben gehabt. "Jeder darf und soll seine Geheimnisse haben", versicherte der 49-Jährige anschließend. An seiner "megatollen Beziehung" würde Moniques einstige Profession auch nichts ändern.

Dass Carsten wegen der Vergangenheit seiner Herzdame so viele Kommentare bekommt, scheint ihm hingegen schwerer im Magen zu liegen. So wandte sich der gebürtige Hamburger in seiner Instagram-Story an seine Fans und machte seinem Ärger Luft. "Das ist nur unfair. Und zwar primär einer jungen Dame gegenüber, die mir aus einem Grund nichts erzählt hat: weil sie vor langer Zeit mit gewissen Dingen abgeschlossen hatte". Monique habe schlichtweg ein normales Leben ohne Vorurteile leben wollen.

Chris Emil Janßen Carsten Spengemann, Schauspieler

Ibrahim Ot Monique Edel und Carsten Spengemann im September 2021

Hein Hartmann / Future Image Carsten Spengemann, Fernsehmoderator

