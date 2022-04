Steckt in Wincent Weiss (29) ein echter Romantiker? Der Sänger hat schon vor einiger Zeit verraten, dass ihm das Daten gar nicht so leichtfällt. Einfach mal entspannt mit einer Frau essen gehen, kommt für den The Voice Kids-Juroren nicht infrage – denn in der Öffentlichkeit bleiben er und eine weibliche Begleiterin nicht lange unentdeckt. Aber wie tickt Wincent überhaupt in Sachen Liebe: Ist er total romantisch unterwegs?

Kann schon passieren – zumindest, weil das, was ich mache, als romantisch aufgefasst wird, plauderte er in einer neuen Folge "Unbequeme Fragen – Promi muss antworten" auf dem YouTube-Kanal World Wide Wohnzimmer aus. Was genau er damit meint, erklärte der 29-Jährige direkt im Anschluss: "Wenn ich mal ein Date habe und gerade in Stadt XY bin und dann wüsste, ich habe nur zwei, drei Stunden morgen früh Zeit, dann würde ich mich jetzt ins Auto setzen und sechs, sieben Stunden wohin fahren." In der Vergangenheit sei es demnach schon oft als romantisch angesehen worden, wie viel Aufwand er für ein paar gemeinsame Stunden betrieben hat.

"Das ist jetzt nicht so das Kerzen-Blumen-Ding, aber ich versuche, alles möglich zu machen, damit wir zwei schöne Stunden haben", hielt Wincent fest. Auf kitschige Geschenke verzichtet der "Feuerwerk"-Interpret offenbar und legt stattdessen Wert auf schöne Gesten. Wie er schon bei "Podkinski – Der Podcast mit Palina Rojinski" verraten hat, wünscht sich der Musiker aber eine liebevolle Beziehung wie die seiner Großeltern. "Die laufen durch den Supermarkt und mein Opa haut meiner Oma auf den Arsch und gibt ihr ein Küsschen vorm Gemüseregal", schwärmte er damals.

SAT.1/Claudius Pflug Wincent Weiss, Coach bei "The Voice Kids"

Christoph Köstlin Musiker Wincent Weiss

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss, "Musik sein"-Interpret

