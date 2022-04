Kim Kardashian (41) schaltet ihre Anwälte ein. Der TV-Star schaffte es Anfang der 2000er-Jahre an der Seite von Paris Hilton (41) ins Rampenlicht. Durch die Veröffentlichung eines privaten Sex-Tapes mit ihrem Ex-Freund Ray J (41) kam die Karriere der Unternehmerin dann so richtig in Schwung. Doch nun hat Kim Angst, dass ein weiteres privates Filmchen an die Öffentlichkeit gelangen könnte und alarmiert ihre Anwälte.

Gegenüber The Sun plauderte ein Insider aus, dass die 41-Jährige befürchtet, Ray werde noch mehr Aufnahmen von ihnen verbreiten. Daher soll der Keeping up with the Kardashians-Star bereits mehrere Tausend Euro für ein Team aus Anwälten ausgegeben haben. "Kim weiß, dass Ray noch andere Tapes von ihnen gemacht hat. Manche der Aufnahmen sind unglaublich intim", erzählte die Quelle.

Die vierfache Mutter wolle eine Veröffentlichung des Filmmaterials daher um jeden Preis verhindern. Dabei liege Kim vor allem das Wohl ihrer Familie am Herzen. "Sie sagte zu den Anwälten 'Nur über meine Leiche wird das wieder passieren'", erinnerte sich der Informant.

Getty Images Ray J, Rapper

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Bekanntheit

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

