Was würden sie ihren Partnern verzeihen? Die neue Staffel Temptation Island ist gerade erst gestartet – aber es geht bereits heiß her! Kandidat Abdu zum Beispiel flirtete schon heftig mit Verführerin Kim Virginia Hartung (26), die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Beziehung zwischen ihm und Freundin Jessi zu zerstören. Bis jetzt ließ er sich aber noch nichts wirklich zu Schulden kommen – oder? Promiflash verrieten die vier Paare, was sie ihrem Partner in der Treuetest-Show nicht verzeihen würden.

"Bei einem Kuss oder alles darüber hinaus ist es vorbei", machte Kandidat Marc-Robin die Limits für Freundin Michelle im Promiflash-Interview deutlich. Sein Kollege Niko sieht das ganz ähnlich: "Küssen, Sex und in einem Bett mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann schlafen ist für Gloria tabu." Für Abdu ist das natürlich auch ein absolutes No-Go – trotzdem ist er sich nicht sicher, ob das seine Beziehung wirklich zerstören würde. "Ich habe das Gefühl, dass ich Jessi so sehr liebe, dass ich ihr alles andere verzeihen würde", prophezeite er. Credo ist da etwas strenger: Er könne es maximal entschuldigen, wenn seine Freundin Elli mit einem anderen Mann im Bett liegen oder kuscheln würde.

Jessi habe keine wirklichen Limits mit ihrem Freund vereinbart, sondern verlasse sich darauf, dass die beiden sich gut genug kennen würden, um sich nicht zu verletzen. "Was ich ihm nicht verzeihen könnte, wäre Sex, gewolltes Küssen oder wenn er mich schlecht reden würde", stellte sie dennoch klar. Gloria hingegen hat ihrem Mann durchaus klare Grenzen gesetzt: "Verboten ist alles, was mit Sex zu tun hat, kuscheln, im Bett gemeinsam schlafen, fummeln, küssen, Gefühle aufbauen." Die neue Staffel steht noch ganz am Anfang – es kann also durchaus angenommen werden, dass noch einige dieser Grenzen deutlich überschritten werden.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL / Frank J. Fastner Jessi und Abdu, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL / Frank J. Fastner Gloria und Nikola, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

RTL / Frank J. Fastner Michelle und Marc-Robin, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

