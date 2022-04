Bei wem ging es nach Love Island richtig heiß her? Am Montagabend wurde das große Finale der Datingshow ausgestrahlt. Die Zuschauer wählten Nico und Jennifer (23) zum Siegerpärchen – kein Wunder, immerhin konnten die Turteltauben in den vergangenen Wochen kaum die Finger voneinander lassen. Bis zum Äußersten gingen die zwei in der Villa aber nicht. Promiflash hat nachgehakt: Gab es nach dem Showdown endlich Sex?

Schon während der Dreharbeiten hatte sich vor allem Nico mächtig zusammenreißen müssen. Und offenbar muss er sich noch weiter gedulden – denn gegenüber Promiflash erklärte der 26-Jährige, dass auch die erste Nacht ohne Kameras recht unschuldig verlief: "Es ist nichts passiert. Wir haben sehr, sehr viel geredet und waren immer noch überwältigt vom Finale!" Alles Weitere werde dann mit der Zeit kommen, ergänzte er: "Da guckt dann keiner über die Schulter!"

Anders war das offenbar bei Léon und Leonie. Der Jurastudent und die 27-Jährige kamen im Promiflash-Interview kaum aus dem Grinsen heraus, als es um die erste Nacht ohne Kameras ging: "Das hat auf jeden Fall gematcht!" Cindy und Mark hingegen erklärten nur, der Vibe stimme noch immer zwischen ihnen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTLZWEI Nico und Jennifer bei "Love Island", Frühling 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Nico und Jennifer, "Love Island"-Kandidaten 2022

RTLZWEI / Thomas Reiner Léon und Leonie, "Love Island"-Finalisten 2022

