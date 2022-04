Was ist dran an den Vorwürfen? Joseph Gatt dürfte den meisten aus der Erfolgsserie Game of Thrones bekannt sein. Aber auch in den Kinohits Thor oder "Star Trek Into Darkness" hatte der britische Schauspieler einige Filmauftritte. Dabei schwebte ihm als Jugendlicher eine völlig andere Karriere vor: Joseph wollte der Royal Air Force beitreten. Doch nun macht der 47-Jährige mit ganz anderen Schlagzeilen auf sich aufmerksam.

Wie TMZ berichtete, wurde der "Dumbo"-Darsteller bereits am 6. April verhaftet. Die zuständige Polizei veröffentlichte jedoch erst diese Woche eine entsprechende Pressemitteilung mit einem Appell an die potenziellen Opfer, sich bei der Behörde zu melden. Denn der in Los Angeles lebende Brite sei wegen "Kontakts mit einer minderjährigen Person für ein sexuelles Vergehen" verhaftet worden, führte die Polizei aus. Genauere Einzelheiten über die angebliche Straftat wurden bisher nicht bekannt gegeben.

Joseph teilte bereits via Instagram ein kurzes Statement zu den Vorwürfen. "Die Anschuldigungen sind zu 100 Prozent falsch und rücksichtslos", hieß es darin. Der Hollywoodstar kooperiere voll und ganz mit der Polizei und dem LAPD, um der Sache auf den Grund zu gehen. "Ich freue mich darauf, meinen guten Namen reinzuwaschen", schrieb der 47-Jährige weiter und endete mit den Worten: "Ich danke allen meinen Freunden und Unterstützern, die wissen, dass dies unwahr ist, und verstehen, dass ich aus rechtlichen Gründen keine weiteren Kommentare in den sozialen Medien abgeben kann."

Getty Images Joseph Gatt, 2019 in Kalifornien

Instagram / josephgattofficial Joseph Gatt, britischer Schauspieler

Instagram / josephgattofficial Joseph Gatt, "Game of Thrones"-Darsteller

