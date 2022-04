Britney Spears (40) verzichtet auch in der Schwangerschaft nicht auf ihre heißen Looks. Die Sängerin gab vor wenigen Tagen bekannt, dass sie und ihr Verlobter Sam Asghari (28) ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Wie auch Musikerin Rihanna (34) scheint die Schwangerschaft die "Womanizer"-Interpretin nicht davon abzuhalten, sich auch weiterhin aufreizend anzuziehen. Britney teilte nun einen Schnappschuss ihres Outfits und begeisterte damit ihre Fans.

Auf Instagram veröffentlichte die werdende Mutter ein Foto von sich, auf dem sie stolz ihr neues Kleid präsentiert. Wie bereits vor ihren überraschenden Baby-News setzte die 40-Jährige bei ihrem Look wieder auf viel Haut. Unter dem durchsichtigen Dress mit Leo-Print ist die Unterwäsche der Pop-Prinzessin deutlich zu erkennen. Britneys Fans sind begeistert: "Ich liebe es! Wunderschön!", kommentierte ein Follower unter dem Bild. "Du strahlst!", schrieb ein weiterer User.

Anfang März zeigte sich bereits die hochschwangere Rihanna in einem durchsichtigen Outfit in der Öffentlichkeit. Die "Diamonds"-Interpretin besuchte in einem aufreizenden Negligé aus Netzstoff die Fashion Week in Mailand. In Kombination mit einem Ledermantel und Stiefeln setzte sie ihre Schwangerschaftsrundungen gekonnt in Szene.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2022

Sipa Press / ActionPress Rihanna, Sängerin

