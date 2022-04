Novalanalove (31) wirft sich in Schale. Die Influencerin, die mit bürgerlichem Namen Farina Yari heißt, verkündete vor wenigen Wochen, dass sie und ihr Ehemann Pouya Yari alias DJ Jeezy zum ersten Mal Eltern werden. Seither teilt die werdende Mutter regelmäßig Schnappschüsse von sich im Netz, auf denen sie ihre Babykugel perfekt in Szene setzt. Nun zog es die Netz-Bekanntheit ins kalifornische Indio zu einem Festival: Im Netz präsentierte Novalanalove ihren heißen Coachella-Look.

"Ich lächle und strahle, weil ich so glücklich darüber bin, wieder zurück an meinem schönen und friedlichen Wohlfühlort zu sein", schrieb die 31-Jährige zu dem Foto von sich auf Instagram. Für seinen Besuch des Coachella-Festivals wählte der Social-Media-Star ein aufreizendes Outfit: Das transparente schwarze Spitzenkleid kombinierte Farina mit einer Designertasche im Leo-Look. Ihre Babykugel wird zudem durch eine Reihe verspielter Rüschen zur Geltung gebracht.

Farina ist jedoch nicht die Erste, die mit einem durchsichtigen Outfit die Blicke auf ihre Schwangerschaftsrundungen lenkt. Bereits im März zeigte sich Rihanna (34) in Mailand bei der Fashion Week in einer solchen sexy Kombi. Diese bestand aus einem Negligé aus schwarzem Netzstoff, einem schwarzen Mantel und hohen Stiefeln.

Instagram / novalanalove Novalanalove, Influencerin

Instagram / novalanalove Novalanalove, April 2022

Sipa Press / ActionPress Rihanna im März 2022

