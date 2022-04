Bahnt sich hier etwa der erste Temptation Island-Konflikt an? Elli und Credo stellen ihre Beziehung auf der Insel der Versuchung auf die Probe. Die beiden scheinen sich in ihren Villen aber ziemlich wohlzufühlen – die Brünette teilte beispielsweise schon nach kurzer Zeit intime Sexvorlieben mit den Verführern und plauderte aus, dass sie mit ihrem Schatz gerne mal Analverkehr hätte – als aktiver Part. Das fand Credo allerdings nicht so gut, wie er Promiflash verriet.

Im Interview mit Promiflash gab er zu, dass ihn Ellis offener Sex-Talk schon ein wenig gestört hat. "Unter Freunden hätte ich so was nicht schlimm gefunden, aber so was am ersten Abend im TV preiszugeben, ist nicht cool. Ich war schon ein wenig angepisst", räumte der Tattoo-Liebhaber ein.

Damit, dass ihre offenen Aussagen nicht gut bei Credo ankommen, hat Elli tatsächlich aber auch gerechnet, wie sie gegenüber Promiflash festhielt: "Ich denke, er wird darüber nicht begeistert sein. Er ist kein Fan davon, wenn ich anderen intime Dinge erzähle."

"Temptation Island", dienstags bei RTL+.

Anzeige

Instagram / official_credolino Credo, "Temptation Island"-Kandidat 2022

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Elli und Credo, "Temptation Island"-Kandidaten 2022

Anzeige

RTL Michelle und Elli bei "Temptation Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de