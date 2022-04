Scarlett Johansson (37) räumt mit einem heißen Gerücht auf! Vor beinahe 20 Jahren hatte die schöne Schauspielerin für wilde Schlagzeilen gesorgt: Bösen Zungen zufolge soll die Marvel-Berühmtheit nach der Oscar-Verleihung 2004 ein Stelldichein mit Benicio del Toro (55) gehabt haben – und zwar im Aufzug des Luxushotels Chateau Marmont. Schon damals dementierten beide die Behauptungen. Jetzt kam Scarlett erneut auf das angebliche Techtelmechtel zu sprechen und sorgte für Klarheit!

In dem Podcast "9 to 5ish" erklärte die zweifache Mutter: Sie hatte nie Sex mit dem puerto-ricanischen Schauspieler! "Es gab lange Zeit ein Gerücht, dass ich Sex in einem Aufzug hatte. Das war eine Geschichte, die mich lange verfolgt hat. Aber ich fand das immer unverschämt", schilderte sie. Etwas amüsierter gab sie dann nämlich preis: "Ich bin eine Person, die Angst davor hat, bei etwas erwischt zu werden, das ich nicht tun sollte. Das machte die Geschichte für mich noch viel absurder!"

Schon 2005 hatte auch der Produzent Stellung zu den Gerüchten bezogen. Gegenüber Esquire hatte Benicio damals gescherzt: "Das Chateau Marmont hat nur acht Stockwerke. Ich würde mich im zweiten Stock immer noch aus meiner Lederjacke quälen und im siebten noch nicht einmal mein Hemd ausgezogen haben." Demnach sei die Vorstellung von Sex im Aufzug nicht unbedingt die erotischste für ihn.

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson, Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson in Beverly Hills 2021

Anzeige

Getty Images Benicion del Toro in Cannes, Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de