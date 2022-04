Geht das wirklich gut? Bei Temptation Island begeben sich erneut vergebene Kandidaten in die Fänge von flirthungrigen Verführerinnen und Verführern. Von der aktuellen Staffel sind bisher nur drei Folgen zu sehen, doch darin geht es in der Männer- und Frauenvilla bereits mächtig ab. Vor allem die Verführerinnen lassen nichts unversucht, um den vergebenen Männern so nah wie möglich zu kommen. Jetzt zogen die Girls bei einer wilden Partynacht alle Register!

Wenn der Alkohol in Strömen fließt, werden nicht nur die sexy Verführerinnen, sondern auch die vergebenen Kerle lockerer. So bekamen zum Beispiel Nikola Glumac und Marc-Robin von den Ladys einen heißen Lapdance verpasst. "Wir nutzen den Abend weiter aus, solange die Jungs ihre Freundinnen aus dem Kopf ausblenden", versicherte Laura, während Sarah ihren Hintern an Abdu Karakuyu rieb. Doch damit nicht genug: Die Girls spielten mit der Fantasie der Männer, indem sie sich langsam eine Banane in den Mund schoben.

Als die vergebenen Frauen daraufhin die Bilder aus der Männervilla von Moderatorin Lola Weippert (26) gezeigt bekamen, brach vor allem Nikos Frau Gloria fast zusammen. "Wie sehr schätzt er wohl seine Ehefrau? Er ist ein Stück Scheiße, ich habe den Schlimmsten", redete sich die Headhunterin in Rage.

"Temptation Island", dienstags bei RTL+

RTL Die Verführerinnen bei "Temptation Island", April 2022

RTL Nikola Glumac, "Temptation Island"-Kandidat

RTL Gloria Glumac bei "Temptation Island"

