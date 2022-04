Dieser Prozess hat es in sich. Zurzeit liefern sich Johnny Depp (58) und Amber Heard (36) vor Gericht eine regelrechte Schlammschlacht: Beide Parteien behaupten, der jeweils andere habe körperliche Gewalt angewandt. In den letzten Tagen stellten die Schauspieler ihre Argumente vor und der Fluch der Karibik gab sogar zu, seine Ex-Frau geschlagen zu haben. Die holte nun aber noch weiter aus: Ambers Team behauptete vor Gericht, Johnny habe auch eine andere Ex-Freundin beleidigt!

Wie Daily Mail berichtete, las die Verteidigung von Amber eine E-Mail vor, die Johnny belasten sollte. Demnach schrieb er 2013 an seinen Freund Elton John (75) ein paar intime Zeilen! "Meine Kinder haben sich Hals über Kopf in Amber (meine Freundin) verliebt und der Druck auf meinen Schultern ist verdammt noch mal weg", gab er damals zu. Doch das stand für ihn im krassen Kontrast zu seiner Ex Vanessa Paradis (49) und er beschimpfte sie: "Das ist anders als die Versuche der französischen Erpresserin (Ex-Schlampe), sie gegen mich anzustacheln."

Diese harten Zeilen haben Amber in dem Prozess in der Hinsicht geholfen, dass Johnny einiger seiner Argumente beraubt wurde. Er behauptete nämlich zuletzt felsenfest, dass seine Kinder, die er mit Vanessa teilt, Amber nicht leiden konnten. Mit dieser geleakten E-Mail von ihm zeigt die Aquaman-Darstellerin nun, dass seine Kinder sie sehr wohl mochten! Inwiefern das für den weiteren Prozess von Relevanz sein könnte, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.

Anzeige

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Die Schauspieler Amber Heard und Johnny Depp

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de