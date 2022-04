Diese Nüsse haben ihr wahrscheinlich gar nicht geschmeckt. Lucy Banks ist seit 2019 erfolgreich auf der Bezahlplattform OnlyFans unterwegs. Damals trennte sie sich von ihrem Ehemann, um ein neues Leben zu starten – und das ziemlich erfolgreich. Inzwischen verdient die Australierin 60.000 Dollar im Monat mit ihrem Erotik-Content. Doch jetzt haben Erdnüsse ihr kurzzeitig den Spaß mit einem Partner versalzen.

Wie Daily Mail berichtete, bekam Lucy nach dem Geschlechtsakt einen anaphylaktischen Schock. Was war passiert? Ihr Partner hatte zuvor einige Erdnüsse verzehrt – und gegen die ist das Model äußerst allergisch. Als Lucy bemerkte, dass etwas nicht stimmt, hätte sie Hilfe in einer Apotheke gesucht. Das Phänomen sei so selten, dass sogar das Apothekenpersonal lachte, als sie Antihistaminika gegen die Reaktion besorgen wollte. "Die Apothekerin rief ein paar Kollegen herbei und versuchte, sie um ihre Meinung und Hilfe zu bitten, aber sie konnte nicht aufhören zu lachen", erzählte sie.

Die Influencerin teilte diese Story nun auf ihrem TikTok-Kanal, um andere zu warnen, mit potenziellen Liebhabern über ihre schweren Allergien zu sprechen. "Wer eine leichte oder mittelschwere Allergie hat, wird höchstwahrscheinlich nichts bemerken, aber wenn ihr eine schwere anaphylaktische Reaktion auf bestimmte Lebensmittel habt, würde ich besondere Vorsichtsmaßnahmen mit eurem Partner treffen", riet sie ihrer Community.

Instagram / itsnotlucybanks Lucy Banks, März 2022

Instagram / itsnotlucybanks Lucy Banks, OnlyFans-Star

Instagram / itsnotlucybanks Lucy Banks, OnlyFans-Star

