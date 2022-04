Jada Karabas präsentiert sich von ihrer verruchten Seite. Über die Jahre hat sich die Goodbye Deutschland-Auswanderin eine große Community aufbauen können. Auf ihrem Social-Media-Account begeistert die Beauty ihre rund 34.000 Fans regelmäßig mit Einblicken in ihr Leben. Auch das ein oder andere Selfie teilt der Teenager im Netz. Nun veröffentlichte Jada einen Schnappschuss von sich, mit dem sie ihren Abonnenten regelrecht den Kopf verdrehte.

Auf ihrem Instagram-Account postete die 18-Jährige nun eine Collage von mehreren Fotos von sich. Die Schnappschüsse haben alle eines gemein: Auf jedem der Bilder trägt Jada eine weiße Corsage, in der sie sich augenscheinlich sehr wohlzufühlen scheint. Verschmitzt grinst die Wahl-Mallorquinerin in die Kamera oder posiert sexy vor der Kamera. Ihren Beitrag versah die Netz-Bekanntheit schlicht mit einem braunen Herz-Emoji.

Ihre Fans schienen von dem Bild hin und weg zu sein. Unter dem Post schrieben viele Nutzer zum Beispiel, wie schön Jada doch aussehe. Auch bei ihrer Schwester Joelina (22) stieß der Schnappschuss auf Begeisterung, denn sie kommentierte humorvoll: "Verhaftet wegen sexy." Doch wie fand Danni (44) es eigentlich, dass sich ihre Tochter so freizügig im Netz präsentiert? Offenbar störte sich die fünffache Mama an Jadas heißem Fotoshooting nicht im Geringsten – im Gegenteil: Danni teilte die Aufnahme begeistert in ihrer Story.

Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jada Karabas und Danni Büchner

Anzeige

Instagram / jadakrbs Jada Karabas im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de