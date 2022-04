Zu welchem Geschlecht fühlt sich Twenty4tim eigentlich hingezogen? Auf den ersten Blick dürfte der Influencer für einige als wilder Paradiesvogel erscheinen – immerhin trägt der Webstar auf der einen Seite zwar gerne Kleider und lange Fingernägel, lässt auf der anderen Seite aber auch mal den Badboy raushängen. In einem aktuellen Interview versuchte die Netz-Bekanntheit nun auf den Punkt zu kommen: Twenty4Tim spricht jetzt ganz offen über seine sexuelle Orientierung!

Wenn sich der YouTuber selbst beschreiben müsste, dann folgendermaßen, wie er im Gespräch mit Leeroy Matata erklärte: "Also – ich würde sagen ein bisschen extrovertiert androgyn!" Mit Letzterem ist gemeint, dass Twenty4Tim durchaus als Mann auch feminine Charakterzüge an den Tag legt. Aber könnte sich der Hottie nun eher einen Mann oder eine Frau an seiner Seite vorstellen? "Ich hatte schon sowohl mit einem Jungen als auch mit einem Mädchen was", verriet er.

Genau genommen würde dies also für eine Bisexualität sprechen – doch Twenty4Tim stellte daraufhin klar: "Ich finde Typen schneller attraktiv, aber mit Frauen kann ich mir eher etwas vorstellen für die Zukunft." Ohnehin möchte der Nordrhein-Westfale hinsichtlich seiner sexuellen Orientierung aber erst gar nicht in eine bestimmte Schublade gesteckt werden.

Anzeige

'Bling Bling' – Twenty4Tim Twenty4Tim, TikTok-Star

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4Tim im Februar 2022

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim, Influencer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de