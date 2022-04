Khloé Kardashian (37) sorgt für große Entsetzung! Dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit offen über ihren Körper spricht, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein – auch sämtliche Beauty-Eingriffe lässt die Schönheit in den meisten Fällen nicht unkommentiert. Während sich die Blondine angeblich den Po vergrößern ließ, muss sie bei ihrer Vagina in Sachen Größe offenbar nicht nachhelfen. Nun erwähnte Khloé erneut, wie groß ihr Geschlechtsteil ist – und ließ ihre Fans damit fassungslos zurück!

In der neuen Folge ihrer Reality-TV-Show "The Kardashians" äußerte sich Khloé gegenüber ihren Schwestern mit den Worten: "Wisst ihr, wie ihr euch immer über mich lustig macht, weil ich eine größere Vagina als die meisten anderen habe?" Und genau mit dieser Aussage löste der TV-Star große Verwirrung bei manch einem Zuschauer aus – unter anderem auch dem "Gogglebox Australia"-Cast, der die Episode gemeinsam verfolgte.

"Über was reden die da bitte?", kann eine Zuschauerin ihren Ohren kaum glauben. Und auch bei ihrem Sofa-Nebensitzer war es ab diesem Moment vorbei: "Okay, hier steig ich aus!" Einem Fan kam das Thema hingegen bekannt vor – immerhin sprach Khloé bereits vor einiger Zeit davon, dass ihre Vagina so groß wie ein Kamelzeh sei. Der Zuschauer kombinierte nach dem neuen Statement: "Also ist es kein Cameltoe – [ihre Vagina] ist sogar eher wie ein Elefantenhuf?"

Getty Images Khloé Kardashian, Influencerin

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im April 2022

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

