Dominik Stuckmann (30) und Anna Rossow (33) plaudern überraschend offen über ihr Sexleben! Der Bachelor von 2022 und seine Siegerin sind auch nach dem großen Finale der Kuppelshow noch ein Paar – und meinen es ernst miteinander. So sind die zwei sogar schon zusammengezogen und pendeln gemeinsam zwischen ihren Wohnsitzen in Deutschland und Spanien hin und her. Gerade haben sie auch zusammen einen Podcast gestartet, in dem es heiß hergeht: Anna und Dominik sprechen sogar über ihr erstes Mal!

In ihrem Podcast "Heiliger Bimbam! Anna und Dominik packen aus" plauderten die zwei jetzt offen über ihren ersten Sex. Dabei wollte die 33-Jährige von ihrem Schatz wissen, wann er seine erste Freundin hatte – und wann sie miteinander im Bett gelandet sind: "Meine allererste Freundin hatte ich tatsächlich mit 15. Sex hatte ich dann mit 16, glaube ich." Anna reagierte ziemlich überrascht auf Dominiks Aussage: "Ehrlich? Mit 16 erst? Lüg doch nicht! Bist du echt so ein Spätzünder gewesen?" Der Blondschopf wiederum wunderte sich über ihre Reaktion: "Willst du mich verarschen? 16 ist doch... Ich dachte, ich wäre sehr früh dran. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen."

Doch wie war Dominiks erstes Mal denn so für ihn? "Wir sind so Ende 15 zusammengekommen und dann nach ein paar Monaten haben wir uns rangewagt. Hat keinen Spaß gemacht", berichtete der 30-Jährige ehrlich. Daraufhin wollte er aber auch wissen, wie Annas erstes Mal war und ob sie Spaß dabei hatte: "Ja, schon", betonte sie. "Dann haste halt Glück gehabt", schloss er das Thema ab. Was sagt ihr: Ist das erste Mal mit 16 zu früh, zu spät – oder genau richtig? Stimmt ab!

Anzeige

Der Bachelor, RTL Jana-Maria Herz, Anna Rossow und Dominik Stuckmann beim Bachelor-Wiedersehen

Anzeige

Sevens Dominik Stuckmann und Anna Rossow, Bachelor-Paar

Anzeige

Instagram / anna_rossow_ Ex-Bachelor Dominik Stuckmann mit seiner Anna Rossow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de