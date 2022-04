Kanye West (44) berührte Kim Kardashian (41) ganz emotional. Im Jahr 2007 tauchte in der Öffentlichkeit ein Video der Reality-TV-Bekanntheit auf, das sie beim Sex mit dem Sänger Ray J (41) zeigt. Obwohl sie inzwischen das Geld dazu hat, die Verbreitung des Videos mithilfe von Anwälten zu verhindern, wird sie immer wieder von Neuem damit bedroht, dass jemand weiteres Sexmaterial veröffentlichen könnte. Ihr Ex Kanye unterstützt sie im Kampf gegen die Verbreitung des Videos. Jetzt wurde gezeigt, wie er Kim mit einer besonderen Geste zu Tränen rührte.

In der aktuellen Folge "The Kardashians" tauchte Kanye erstmals auf. Darin platzierte er vor seiner Ex-Partnerin einen großen Koffer, den sie daraufhin öffnete. "Er hat mir die Sextapes zurückgeholt. Er holte den Computer und die Festplatte. Er traf sich mit Ray J am Flughafen und holte alles für mich zurück", sagte Kim, während ihr Tränen über die Wange liefen. Zum Zeitpunkt der Dreharbeiten befanden sich die beiden inmitten ihrer Scheidung, dennoch schienen die beiden damals noch gut aufeinander zu sprechen gewesen zu sein.

Doch was war der Grund, dass Kanye offenbar das gesamte Sextape-Material ein für alle Mal beschlagnahmen konnte? Es kursierten Gerüchte, dass Ray J über noch mehr Videomaterial verfüge, das er plane zu veröffentlichen. Daraufhin besorgte sich der "Stronger"-Interpret Rays Computer und Festplatte, auf dem die Clips angeblich drauf sein sollten. Es stellte sich dann jedoch heraus, dass sich darauf gar keine Sexvideos befanden.

Kanye West im November 2019 in New York City

Kanye West und Kim Kardashian bei der FGI Night Of Stars Gala 2019

Ray J, Rapper

