Kim Gloss (29) erlebt gerade ein waschechtes Glow-up! Die Influencerin überraschte ihre Fans Anfang des Jahres mit zuckersüßen News: Im Netz verriet sie, dass sie ihr zweites Kind erwartet – gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Beliaikin. Seitdem präsentiert die Reality-TV-Darstellerin ihren Babybauch immer wieder stolz und setzt ihre Körpermitte gekonnt in Szene – das hat wohl einen ganz bestimmten Grund: Kim fühlt sich pudelwohl in ihrer Haut!

Im Interview mit Gala sprach die 29-Jährige nun darüber, dass sie in ihrer Schwangerschaft ein noch stärkeres Bedürfnis habe, sich in Schale zu schmeißen – vor allem auch in sexy Outfits. Denn die Hamburgerin möchte sich auf keinen Fall gehen lassen, wie sie weiter betonte. "Ich trage bauchfrei, und auch heute bin ich sehr transparent angezogen [...] ich liebe meinen Bauch und zeige ihn gerne", schilderte sie ergänzend.

Ebenfalls im Gespräch mit dem Online-Magazin plauderte die Influencerin außerdem aus, dass sie und ihr Liebster nach wie vor einen Kinderwunsch haben. "Vielleicht wird es ja dann ein Junge, aber ich glaube, ich bin für Mädchen gemacht", erzählte Kim amüsiert – denn neben ihrem Töchterchen Amelia wird auch ihr zweiter Nachwuchs ein Mädchen sein.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Februar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022

