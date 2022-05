Er weiß ganz genau, was er will und was er nicht will! Andrew Garfield (38) gehört seit Jahren zu den Größen in Hollywood. Mit seiner Hauptrolle in "The Amazing Spider-Man" eroberte er 2012 die Fanherzen im Sturm und hat seitdem freie Auswahl an Filmrollen. Doch nicht alles nimmt der Hottie auch an: In einem Interview verrät Andrew jetzt, dass er seine Rollen schon nach bestimmten Kriterien auswählt!

Im Gespräch mit Us Weekly betont der 38-Jährige, dass er bei seiner Rollenauswahl auf etwas ganz Bestimmtes achtet. "Es gibt eine 'Keine Arschloch'-Politik", stellt er klar und fügt hinzu: "Es sollen nicht nur die Rollen richtig besetzt werden. Es wird eine Familie besetzt, die dem Nordstern des Projekts dient, nicht dem eigenen Ego." Andrew sei besonders wichtig, dass er sich mit seinen Co-Stars eines Filmprojektes immer gut versteht.

Momentan ist der Ex von Emma Stone (33) aber nicht auf neue Rollen aus – er will sich eine kleine Auszeit gönnen. "Ich muss mich neu orientieren und mir überlegen, was ich als Nächstes tun will und wer ich sein will. Ich möchte eine Weile einfach nur ein normaler Mensch sein", verriet er wenigen Tagen gegenüber Variety.

Getty Images Andrew Garfield bei den Oscars 2022

Getty Images Andrew Garfield, Hollywoodstar

Getty Images Schauspieler Andrew Garfield im März 2022

