Clueso (42) sorgt mit seinem Auftritt bei Sing meinen Song für eine Überraschung. In der aktuellen Folge der beliebten Gesangsshow dreht sich alles um die Musik von Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin – besser bekannt als SDP. Die beiden Musiker kommen heute in den Genuss, ihre Songs von anderen Künstlern neu interpretiert zu hören. Clueso ließ sich für seinen Auftritt etwas Besonderes einfallen und überraschte SDP mit einem Freestyle.

Der 42-Jährige verlieh dem Song "Tanz aus der Reihe" ein neues Gewand und sorgte kurz für Verwunderung. Als der Sänger die zweite Strophe anstimmte, wirkte es für einen Moment so, als hätte er seinen Text vergessen. Doch dem war nicht so. "Ich wollte unbedingt einen Freestyle machen", erklärte der Musiker nach seinem Auftritt und legte zwei weitere Spontan-Performances ein. Die Jungs von SDP waren begeistert. "Dafür muss man ehrlich gesagt einen Arsch in der Hose haben, der unfassbar ist. Der sagt einfach 'Na ja ok, gut, die zweite Strophe, die denk ich mir einfach auf der Bühne aus.' Und er denkt sie sich wirklich auf der Bühne aus", schwärmte Vincent Stein.

Aber nicht nur das Duo ist beeindruckt von der Performance des gebürtigen Erfurters. Auch die Fans der Show fanden den Auftritt des Sängers toll. "Was Clueso da gemacht hat, ist einfach Kunst... oder auch ein guter alter Freestyle", schrieb ein Zuschauer auf Twitter. "Kenne das Lied im Original leider nicht, aber das, was Clueso daraus macht gefällt mir so gut!", äußerte ein weiterer User.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Clueso bei "Sing meinen Song"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin von SDP bei "Sing meinen Song"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Clueso freestylt bei "Sing meinen Song"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de