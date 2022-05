Kate Merlan (35) und Jakub Jarecki (26) verzichten aktuell auf die schönste Nebensache der Welt! Zuletzt waren die Reality-TV-Bekanntheit und der Fußballer in der pikanten Fremdflirt-Show Temptation Island V.I.P. zu sehen. Obwohl in der Sendung viele Tränen flossen, schafften es die zwei zusammenzubleiben und heirateten sogar nach den Dreharbeiten. Seit vergangenem November sind die beiden ein Ehepaar, doch schon jetzt haben sie die erste Sexflaute!

Auf Instagram wandte sich Kate mit einem Anliegen an ihre Follower. Der Grund: Nach der Heirat will ihre Community unbedingt wissen, wann denn ein Baby bei dem Paar im Anflug ist. Diese Frage möchte die Ex-Kampf der Realitystars-Kandidatin nicht hören! Die Blauhaarige schläft nämlich gerade gar nicht mit ihrem Mann. Eine Schwangerschaft sei daher momentan ausgeschlossen. "Aufgrund der aktuellen Situation hatten wir schon ewig lange keinen Sex mehr, weil wir durch den beruflichen Stress keinen Kopf dazu haben", gab die 35-Jährige Einblick in ihr Liebesleben.

Damit bei Kate und Jakub wieder im Bett die Funken sprühen, verzichten die beiden nicht nur aktuell, sondern auf längere Sicht auf Sex. "Damit wir wieder Lust drauf haben, machen wir aktuell einen radikalen Sex-Detox. Das heißt: absolutes Sexverbot für die nächsten Wochen", stellte die Influencerin klar. Danach sei der Appetit aufeinander hoffentlich größer, vermutete Kate.

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin

Anzeige

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

RTL Jakub Jarecki und Kate Merlan beim letzten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de