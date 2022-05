Wem dieses wohlgeformte Hinterteil wohl gehören mag? In Los Angeles sichteten Paparazzi diesen Star vor seinem Wagen in einer lässigen hellblauen Jeanshose und einer silbernen hüftlangen Jacke. Die Blondine setzte in diesem Outfit ihren Po gekonnt in Szene. Fans kennen sie von ihrer berühmten Model-Show, die aktuell im Fernsehen läuft. Richtig geraten: Es handelt sich bei dieser Beauty um keine andere als Heidi Klum (48)!

Die Fotos zeigen das Model auf dem Weg zu den Dreharbeiten von America's Got Talent. Mit ihrem lässigen Outfit bewies Heidi dabei erneut ihren guten Modegeschmack. Am Set von Germany's next Topmodel fällt sie hingegen auch häufig durch ihre auffälligen Outfits auf. Zudem präsentiert sie sich im Netz gerne von ihrer sexy Seite. Die vierfache Mutter weiß einfach, wie sie mit ihren Reizen spielen kann.

Dass die Frau von Tom Kaulitz (32) öfter durch ihre Kleidung Aufmerksamkeit erregt, zeigte sich auch in einem kürzlich veröffentlichten TikTok-Video mit den Elevator Boys. In diesem tanzte sie freudig im Pool und erweckte dabei den Anschein, untenrum frei zu sein.

Mega Heidi Klum in Los Angeles gesichtet

TheMegaAgency.com +1 888 505 6342 Heidi Klum bei den Dreharbeiten von "Germany's next Topmodel" 2022

Instagram / elevatormansion Heidi Klum mit den Elevator Boys im Februar 2022

