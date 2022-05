Lottie Tomlinson (23) will offenbar auch in ihrer Schwangerschaft nicht auf heiße Fotoshootings verzichten! Seit 2020 schweben die Halbschwester von One Direction-Sänger Louis Tomlinson (30) und ihr Partner Lewis Burton (30) auf Wolke sieben. Die beiden Verliebten erwarten momentan ihr erstes Baby – die Influencerin und der Tennisspieler dürfen sich bald über einen Jungen freuen. Im Netz teilte Lottie nun einige Urlaubseindrücke und zeigt, wie sexy sie sich als werdende Mami fühlt.

Gemeinsam mit ihrem Freund und ihrer Familie genießt Lottie momentan eine sonnige Auszeit im Griechenland-Urlaub. Via Instagram teilte die Internetbekanntheit am Donnerstag eine sexy Bilderreihe mit ihren Fans. Darauf ist die 23-Jährige im Bikini unter einer Regendusche zu sehen, wie sie ihre immer praller werdende Babykugel total sexy in Szene setzt. "Sechs Monate Baby. Ich liebe dich so doll", schrieb sie unter ihren Post, der ihr einige liebevolle Nachrichten ihrer Fans in die Kommentarspalte gespült hatte.

"Nur noch drei weitere Monate? Oh mein Gott", "Er kann sich so glücklich schätzen, dich zu haben" und "Du bist die heißeste Mama", lauteten nur einige der begeisterten Kommentare unter ihrem Beitrag. Im März verzauberte die Schwangere ihre Community bereits schon einmal mit sinnlichen Bildern und verdeutlichte, wie wohl sie sich mit ihrem Bäuchlein fühlt – dabei ließ sie sich für einen Werbedeal in aufreizenden Dessous ablichten.

Instagram / lottietomlinson Lewis Burton und Lottie Tomlinson im März 2022

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, britische Influencerin

Instagram / lottietomlinson Lottie Tomlinson, Influencerin

