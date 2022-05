Katharina Wagener (27) plaudert aus dem Nähkästchen! Bei Are You The One? fand die Beauty nicht nur für das Format ihr Perfect Match – tatsächlich ist sie seither glücklich mit ihrem Show-Partner Kevin Yanik zusammen. Ihr gemeinsamer Sohn macht die Turteltauben zu einer kleinen Familie. Die Influencerin hat kein Problem damit, im Netz über ihr Liebes- oder auch ihr Sexleben zu sprechen. Nun verriet Kathi sogar, mit wie vielen Männern sie bereits intim wurde!

Während einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story wurde es schlüpfrig. Ein neugieriger Follower wollte wissen, mit wie vielen Männern Kathi Sex hatte – tatsächlich gab sie darauf auch eine Antwort: "Mit zwei." Das bedeutet, vor dem Vater ihres Kindes hatte die 27-Jährige also nur mit einem anderen Mann Geschlechtsverkehr.

Doch nur Kevin habe es bisher geschafft, sie zum Höhepunkt zu bringen. Vor allem aber nach der Entbindung sei der Sex noch mal intensiver geworden. "Ich denke nicht, dass es an der Geburt liegt, sondern eher daran, dass unsere Beziehung und unser Verhältnis einfach viel vertrauter geworden sind und ich mich einfach wohlfühle in meinem Körper", erzählte Kathi offen.

Anzeige

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, "Are You The One?"-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik im April 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass es zwei Männer waren? Ja, schon irgendwie. Nee, gar nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de