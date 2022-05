Emma Roberts (31) lässt die Sau raus! Seit Anfang des Jahres geht die Schauspielerin wieder als Single durchs Leben: Sie trennte sich nach drei Jahren Beziehung von Garrett Hedlund (37), nachdem das Paar auch ein gemeinsames Baby bekommen hatte. Nach dem Liebes-Aus musste die Nichte von Julia Roberts (54) die Trennung zunächst verarbeiten, doch nun scheint sie ihr Leben wieder in vollen Zügen zu genießen: Emma wurde dabei gesehen, wie sie ausgelassen feierte!

Paparazzi lichteten die "Holidate"-Darstellerin während eines Trips nach New Orleans ab. In einem schwarzen Minikleid und mit Schlangenleder-Stiefeletten genoss sie ihren Abend in verschiedenen Bars und tanzte ausgelassen. Auch mit einem unbekannten Mann schien Emma anzubandeln – zeitweise hielten sie sogar Händchen und unterhielten sich verdächtig nah miteinander! Zu der wilden Partynacht gehörte anscheinend noch ein kleiner Streit mit einem anderen Mann, bis sie sich später genüsslich ein Stück Pizza gönnte.

Einige Wochen nach der Trennung machte ein Insider bereits deutlich, dass Emma ihrem Ex nicht allzu lange hinterhertrauern wird. "Sie kommt über die Trennung von Garrett hinweg und es geht ihr gut", betonte dieser gegenüber E! News.

Anzeige

MEGA Emma Roberts im Mai 2022

Anzeige

MEGA Emma Roberts mit einem Unbekannten im Mai 2022

Anzeige

MEGA Emma Roberts nach ihrer Partynacht im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de