Steht Emmy Russ (22) auch im echten Leben in Eric Sindermanns (33) Sexbuch? Der Ex on the Beach-Star hat am vergangenen Freitag seinen ersten Song rausgebracht. Im Rahmen eines XXL-Events in Berlin hat der Designer "Wollte immer Promi" sein performt. In dem zugehörigen Musikvideo ist er unter anderem mit Promi Big Brother-Sternchen Emmy in eindeutigen Posen im Bett zu sehen – die Blondine steht sogar hinter Tara Tabitha (29) und Cora Schumacher (45) in seinem Throphäenbuch. Promiflash beantwortete der Musiker die Frage: Hatten er und Emmy wirklich Sex?

"Ich würde jetzt mal sagen, da lief nichts", behauptete der frühere Handballer im Promiflash-Interview am Rande seiner Release-Party. Für die Veröffentlichung seines ersten Raps habe er sich aber etwas ganz Besonderes einfallen lassen – und eine Megabesetzung für das Video gebraucht. "Emmy und ich haben uns vor anderthalb Jahren kennengelernt. Ich finde, Emmy ist eine hübsche Frau, sie hat direkt ins Video gepasst. Sie war die perfekte Besetzung", erzählte er. Auch wenn es Eric eigentlich egal ist, was andere über ihn denken, möchte er mit seinem Werk beweisen, was in ihm steckt: "Für mich ist es verletzend, wenn die Leute fragen: 'Eric, machst du Playback?' Ich habe drei Jahre fleißig geübt und das wird was Gutes werden."

Aber was sagt die Freundin des Reality-TV-Stars überhaupt zu dem Clip und seinem fiktiven Schäferstündchen mit Emmy? Dass Katha nicht ganz begeistert ist, ist auch für ihren Liebsten verständlich. "Da muss ich sie in Schutz nehmen. Das ist für jede Frau gewöhnungsbedürftig – mein Image ist Sexproll", hielt der 33-Jährige fest. Insgesamt komme sie aber ganz gut mit seinem Job zurecht.

Anzeige

ActionPress/ AEDT Eric Sindermann bei seiner Release-Party

Anzeige

Musikvideo "Wollte immer Promi sein" Eric Sindermann und Emmy Russ

Anzeige

Instagram / dr.sindsen Eric Sindermann und seine Freundin Katha im März 2022 in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de