Er ist wieder verliebt! Der Traumfrau gesucht-Star Dennis Schick (34) hatte in der Vergangenheit nicht wirklich Glück mit den Frauen. In der Kuppelshow fand er die große Liebe nicht. Auch danach lief es nicht wirklich rund. Seit Oktober 2021 ist er von seiner Ex-Frau geschieden. Die darauffolgende Beziehung mit Julia Rosenkranz ging ebenfalls in die Brüche. Doch jetzt gibt er happy bekannt: Dennis ist vom Markt!

Im Promiflash-Interview schwärmte er auch schon von seiner neuen Partnerin. Sie scheint die Richtige für Dennis zu sein: "Bei Sandra habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie ist eine erfolgreiche Businessfrau, was ich neben ihrem Body total sexy finde." Durch einen gemeinsamen Bekannten kamen sie auf Social Media zusammen. Die Brünette stehe mit beiden Beinen im Leben – sie ist zudem auch schon Mutter. "Ich liebe die Geborgenheit und Wärme, die Sandra ausstrahlt", fand Dennis liebe Worte für seine Flamme.

Wie steht es da um gemeinsamen Nachwuchs? Dennis lachte: "Ganz ruhig. Wir genießen die Zeit. Wir allerdings schon den Sommer gut geplant." Was genau bei den Turteltauben ansteht, verriet er allerdings nicht. Bestimmt werden seine Follower aber im Netz davon erfahren.

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick, "Traumfrau gesucht"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick und seine neue Freundin

Anzeige

Instagram / dennisschick Dennis Schick im November 2021 in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de