Eric Sindermann (33) startet gerade als Rapper durch und hat seinen Song "Wollte immer Promi sein" rausgebracht. In dem zugehörigen Musikvideo zeigt er sich als Frauenheld, führt akribisch Sexbuch, lässt sich auf dem goldenen Thron bedienen und wirft mit Geld um sich. Aber ist Dr.Sindsen so auch privat drauf? Gegenüber Promiflash klärte er jetzt auf. "Ich bin eher der bodenständige Typ und sogar ein bisschen geizig", betonte der Ex on the Beach-Star.

