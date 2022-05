Jenny Frankhausers (29) Flut der sexy Bikini-Bilder will gar nicht mehr abreißen! Die Dschungelkönigin von 2018 ist gerade mit ihrem Freund Steffen im Urlaub in Dubai – und lässt es sich dort sichtlich gut gehen. Die Zeit nutzt die Schwangere nicht nur, um sich zu entspannen, sondern produziert auch fleißig Content für ihre Follower und teilt viele Babybauchbilder. Jetzt ließ sich Jenny mal wieder sexy im Pool ablichten.

Auf Instagram teilte sie ein Bild, auf dem sie auf einer Wasserliege in einem luxuriösen Pool liegt. In einem knappen, buntgemusterten Bikini und mit Sonnenbrille genießt Jenny die heiße Sonne in dem Emirat. Damit lässt sie nicht nur einen Blick auf ihren prallen Babybauch zu, auch ihr Dekolleté und ihre vielen Tattoos kommen super zur Geltung. Die Zeit in dem Urlaubsland scheint die Schwester von Daniela Katzenberger richtig zu genießen: "Urlaubsmodus an", schrieb sie zu dem sommerlichen Schnappschuss.

Vielleicht wird der aktuelle Urlaub sogar Jennys letzte Fernreise vor der Geburt ihres Sohnes sein. In ihrer Story verriet sie nämlich, dass sie sich schon in der 20. Schwangerschaftswoche befindet. Die Halbzeit ist also geschafft und voraussichtlich im Oktober wird ihr erstes Kind zur Welt kommen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und ihr Partner Steffen

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Mai 2022

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

