Kubilay Özdemir schießt mal wieder scharf! Der Unternehmer machte in den vergangenen Jahren vermehrt mit negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam. Nach dem Eklat in der Show Das Sommerhaus der Stars ging es zwischen ihm und seiner On-off-Partnerin Georgina Fleur (32) heiß her, das Ganze gipfelte in einer schlimmen gewalttätigen Auseinandersetzung. Jetzt hat Kubi erneut mächtig Stress – und zwar mit Johannes Haller (34)!

In seiner Instagram-Story zeigte sich der Vater einer Tochter am Freitag auf Ibiza. Dort genoss er offenbar eine Bootstour, organisiert von Johannes' Firma. Anschließend gab es dann Ärger: Wie geteilte Screenshots andeuten, nahm Kubi die Sonnenbrille des Ex-Bachelorette-Stars mit nach Hause, schrieb ihm anschließend, es sei ein Versehen gewesen. "Ich bringe sie dir morgen zurück!", versicherte er ihm in einer Nachricht noch und erklärte, er habe die Brille mit seiner eigenen vertauscht.

Doch Johannes sah das anders: Der Wahlspanier teilte ein Überwachungsvideo, laut dem Kubi das Accessoire absichtlich entwendete! "Ich bin in meinem eigenen Büro auf einen Trickbetrüger reingefallen", behauptete der Mann von Jessica Haller (32) im Netz. Laut dem Geschäftsmann habe Kubi die Sonnenbrillen mit dem gleichen Modell absichtlich ausgetauscht – und sich dann dank eines Ablenkungsmanövers davon gemacht!

Kubi wollte das wiederum nicht auf sich sitzen lassen. Auf seinem Profil schoss er anschließend hart gegen Johannes und behauptete sogar, dessen Brille sei gefälscht. "Die Leute sind so lächerlich!", schimpfte er und nannte Johannes zudem einen "Hurensohn", "Bastard" und "Arschkriecher".

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Instagram / johannes_haller Johannes Haller mit seiner Tochter Hailey-Su

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir, Unternehmer

Anzeige

Auf welcher Seite steht ihr in diesem Streit? Ganz klar hinter Kubilay! Ich stehe hinter Johannes! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de