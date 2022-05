Kim Kardashian (41) hat es mal wieder getan: Die Keeping up with the Kardashians-Beauty hat mit ihrem Look mal wieder alle umgehauen! Die Unternehmerin liebt es, sich sexy in Szene zu setzen. Die Influencerin gilt als Fashion-Ikone und inspiriert ihre Fans regelmäßig mit ihren coolen Styles. Nun schaffte die vierfache Mutter es aufs Neue, alle Blicke auf sich zu ziehen: Kim feierte ausgelassen in einem wilden Leder-Outfit!

Paparazzi lichteten die 41-Jährige dabei ab, wie sie einen Nachtclub in Los Angeles verließ. Zur Party war Kim in einem heißen Leder-Zweiteiler, bestehend aus einem bauchfreien Oberteil und Leggings, erschienen. In dem Outfit kam ihre trainierte Traumfigur besonders gut zur Geltung.

Für ihre Kleiderwahl musste Kim in den vergangenen Monaten aber gelegentlich auch mal Kritik einstecken – zum Beispiel bei der Vanity-Fair-Oscar-Party. Damals hatten Fans ihren Look sehr langweilig gefunden. "Es reicht jetzt mit immer den gleichen Kleidern", hatte beispielsweise ein Follower auf Twitter gewettert.

Getty Images Kim Kardashian auf der Met Gala im Mai 2022

MEGA Kim Kardashian im Mai 2022 in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian auf der Vanity-Fair-Oscar-Party 2022

